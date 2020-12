Roma, rissa al pincio: appuntamento su TikTok dopo la lite tra due ragazze (Di domenica 6 dicembre 2020) La maxi-rissa tra adolescenti al pincio potrebbe essere partita da una lite tra due ragazze , residenti in diversi quartieri di Roma , e da un appuntamento fissato su TikTok , l'app cinese più usata ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020) La maxi-tra adolescenti alpotrebbe essere partita da unatra due, residenti in diversi quartieri di, e da unfissato su, l'app cinese più usata ...

repubblica : Roma, ore 17 maxi assembramento con rissa tra il Pincio e piazza del Popolo - Tg3web : Roma, nella notte un assembramento di centinaia di ragazzi sulla terrazza del Pincio si trasforma in una mega rissa… - Corriere : Roma, pomeriggio di follia al Pincio: risse tra gruppi di ragazzi (senza mascherine) - KrisDegliAtti : @ElisaDospina Ieri a Roma l’assembramento con relativa rissa, pare che in Valle D’Aosta riaprano le piste da sci, a… - KrisDegliAtti : @antondepierro Ma cosa sta succedendo al mondo? Ieri l’assembramento e la rissa a Roma in Piazza del Popolo, poi i… -