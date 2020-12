Roma, Pellegrini sbotta su Instagram: “Siete dei falliti” (Di domenica 6 dicembre 2020) Il centrocampista della Roma Pellegrini, amareggiato per l’infortunio e il pareggio rimediati con il Sassuolo, si è scagliato contro i tifosi Il nervosismo in casa Roma dopo il pareggio con il Sassuolo e le tante polemiche in merito all’arbitraggio di Maresca fatica a placarsi, come dimostrano le parole di Lorenzo Pellegrini sui social. Il centrocampista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 6 dicembre 2020) Il centrocampista della, amareggiato per l’infortunio e il pareggio rimediati con il Sassuolo, si è scagliato contro i tifosi Il nervosismo in casadopo il pareggio con il Sassuolo e le tante polemiche in merito all’arbitraggio di Maresca fatica a placarsi, come dimostrano le parole di Lorenzosui social. Il centrocampista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

