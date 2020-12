Roma, Pellegrini chiede scusa dopo lo sfogo: «Ho sbagliato» (Di domenica 6 dicembre 2020) Lorenzo Pellegrini ha chiesto scusa dopo il proprio messaggio sui social con cui i era sfogato per le critiche ricevute dopo il pareggio in Roma-Sassuolo Lorenzo Pellegrini ha chiesto scusa dopo il proprio messaggio sui social con cui i era sfogato per le critiche ricevute dopo il pareggio in Roma-Sassuolo. LE SCUSE – «Ho sbagliato ad utilizzare la parola falliti, ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo.. ma per chi insulta! Ricordatevi che siamo prima uomini che calciatori!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Lorenzoha chiestoil proprio messaggio sui social con cui i era sfogato per le critiche ricevuteil pareggio in-Sassuolo Lorenzoha chiestoil proprio messaggio sui social con cui i era sfogato per le critiche ricevuteil pareggio in-Sassuolo. LE SCUSE – «Hoad utilizzare la parola falliti, ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo.. ma per chi insulta! Ricordatevi che siamo prima uomini che calciatori!». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #AsRoma, infortunio per #Pellegrini durante la partita contro il #Sassuolo - CorSport : #Pellegrini shock per le critiche: “Siete dei falliti, insultate tutti!” ?? - zazoomblog : Roma lo sfogo di Pellegrini: «Continuate ad insultare falliti» - #sfogo #Pellegrini: #«Continuate - Domenico1966Asr : @G_Massa10 Però i tifosi della Roma se la prendono con Pellegrini, Cristante.. mica se avvelenano per questo ! - asrsupporter : Pellegrini vs Sassuolo. Fatela finita di partire prevenuti su di lui. Anche oggi grande prestazione in supporto a… -