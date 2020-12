Roma | maxi rissa tra ragazzi tanti senza mascherina sulla terrazza del Pincio I video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020)sabato sera nel centro di, dove centinaia di giovani si sono dati appuntamento al tramonto alladel, nel cuore della città. Quasi tutti eranoo con laabbassata. Sui social network sono decine iche testimoniano quanto avvenuto. Dai filmati si nota anche l’intervento delle forze dell’ordine in tenuta anti sommossa per disperdere l’assembramento. Al momento non si conoscono né i ‘protagonisti’ dellané i motivi che l’avrebbero generata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.