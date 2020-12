Roma | la maxirissa dei ragazzi senza mascherine al Pincio

(Di domenica 6 dicembre 2020) Centinaia di giovani si sono dati appuntamento sulla terrazza e a piazza del Popolo per picchiarsi. L'intervento della polizia in tenuta antisommossa ha disperso l'assembramento

Sui social network sono stati pubblicati decine di video che testimoniano laccaduto. Le forze dellordine sono intervenute in assetto antisommossa per disperdere lassembramento. Sui social network sono ...Maxi rissa ieri sera nel centro di Roma, dove centinaia di giovani si sono dati appuntamento al tramonto alla Terrazza del Pincio, nel cuore della città - come scrive l'Ansa. Quasi tutti erano senza m ...