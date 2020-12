Roma, identificati 14 ragazzini rei di aver affittato una casa per fare festa (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Roma, 14 ragazzini affittano una casa vacanza vicino a piazza Navona, per dare una festa. identificati e multati dalla Polizia Locale Roma, affittano una casa vacanza per fare una festa: identificati 14 ragazzini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) A, 14affittano unavacanza vicino a piazza Navona, per dare unae multati dalla Polizia Locale, affittano unavacanza peruna14su Notizie.it.

TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Sono stati identificati alcuni dei ragazzi che hanno dato vita alla maxirissa al Pincio e in Piazza del Popolo a Roma… - Schakyra4 : RT @GiancarloDeRisi: Sono stati identificati alcuni dei ragazzi che hanno dato vita alla maxirissa al Pincio e in Piazza del Popolo a Roma… - bizcommunityit : La maxi-rissa dei ragazzini al Pincio, nuovi video e chat: così è partito tutto - Robbetta : RT @GiancarloDeRisi: Sono stati identificati alcuni dei ragazzi che hanno dato vita alla maxirissa al Pincio e in Piazza del Popolo a Roma… - RitaamariaB : RT @GiancarloDeRisi: Sono stati identificati alcuni dei ragazzi che hanno dato vita alla maxirissa al Pincio e in Piazza del Popolo a Roma… -