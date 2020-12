Roma, festa nella zona di Piazza Navona. Arriva la polizia, i giovani si nascondono pure negli armadi (Di domenica 6 dicembre 2020) Non solo l’incredibile vicenda del Pincio con la maxirissa e la resa dei conti tra due ragazze. Arriva anche un’altra notizia di giovani che hanno tentato di aggirare divieti e coprifuoco. Poi hanno esagerato con la musica e sono stati scoperti. Per riunirsi avevano trovato un appartamento nella zona di Piazza Navona. Cioè, una delle case vacanza che ci sono a Roma. Un posto, probabilmente, considerato “sicuro”, visto che le pattuglie girano per le strade della Capitale. La festa nell’appartamento di Piazza Navona Erano in quattordici e avevano organizzato un festa. Ma alla fine hanno avuto una batosta con le sanzioni, con un finale da film. Disturbo della quiete pubblica, schiamazzi, musica ad alto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 6 dicembre 2020) Non solo l’incredibile vicenda del Pincio con la maxirissa e la resa dei conti tra due ragazze.anche un’altra notizia diche hanno tentato di aggirare divieti e coprifuoco. Poi hanno esagerato con la musica e sono stati scoperti. Per riunirsi avevano trovato un appartamentodi. Cioè, una delle case vacanza che ci sono a. Un posto, probabilmente, considerato “sicuro”, visto che le pattuglie girano per le strade della Capitale. Lanell’appartamento diErano in quattordici e avevano organizzato un. Ma alla fine hanno avuto una batosta con le sanzioni, con un finale da film. Disturbo della quiete pubblica, schiamazzi, musica ad alto ...

