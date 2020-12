Roma, festa in casa vacanze con 14 ragazzi. All'arrivo della polizia tutti negli armadi, sui balconi e sotto al letto (Di domenica 6 dicembre 2020) Avevano organizzato una festa all'interno di un appartamento ma sono stati tutti sanzionati i 14 ragazzi, tra cui due minorenni, sorpresi in una casa vacanze in zona Piazza Navona, a Roma . Disturbo ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020) Avevano organizzato unaall'interno di un appartamento ma sono statisanzionati i 14, tra cui due minorenni, sorpresi in unain zona Piazza Navona, a. Disturbo ...

pdnetwork : Roma, Via del corso oggi pomeriggio. Se non collaboriamo tutti, sarà più complicato uscire da questa situazione.… - rep_roma : Festa clandestina in una casa vacanze vicino a piazza Navona: 14 ragazzi multati [aggiornamento delle 12:57] - paolorm2012 : Piazza Navona, le feste ai tempi del Covid: 14 giovani assembrati in un appartamento - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, festa tra 14 ragazzi in una casa vacanze. All'arrivo della polizia si nascondono negli armadi e sotto al letto https://t… - GMontalesi : RT @leggoit: Roma, festa tra 14 ragazzi in una casa vacanze. All'arrivo della polizia si nascondono negli armadi e sotto al letto https://t… -