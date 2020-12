Rolling Stones | Beggars Banquet e la simpatia per il Diavolo | Memories

Leggi su optimagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) Sedeiha bisogno di un biglietto da visita per gli aspiranti cultori della band di Mick Jagger, il ticket da staccare e portare casa è Sympathy For The Devil. Vuoi perché le chitarre di Keith Richards sono talmente ridotte al minimo da diventare il filo del rasoio che ti fa a pezzi con piccoli agguati, vuoi perché il pianoforte di Nicky Hopkins è talmente labirintico da indurti a sperare che il brano non finisca mai, vuoi perché il cantato di Mick Jagger è la perfetta combinazione tra seduzione demoniaca e sibilo di un serpente, Symphathy For The Devil apre il disco e sostituisce ciò che Dante ha impresso sulla porta del suo Inferno....