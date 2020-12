Roald Dahl | la sua famiglia si scusa per le sue dichiarazioni antisemite

Leggi su movieplayer

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ladisi èta per le ideedel celebre autore de Il GGG - Il grande gigante gentile, La fabbrica di cioccolato e Matilda. C'è stato un tempo in cuiveniva considerato come il più grande storyteller e i bambini divoravano i suoi libri tra cui La fabbrica di cioccolato, Matilda, Il GGG - Il grande gigante gentile e Le streghe. Con un po' di ritardo, la suaha chiestoper le suerilasciate in occasione di un'intervista al New Statesman nel 1983. In quell'occasione,aveva dichiarato: "Esiste un tratto nel carattere degli ebrei che provoca odio e animosità. Probabilmente, si ...