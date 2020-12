Rissa al Pincio a Roma: assembramenti, risate e niente mascherina per decine di ragazzi (Di domenica 6 dicembre 2020) È stato un pomeriggio piuttosto animato quello di ieri, sabato 5 dicembre 2020, per le vie della capitale: una Rissa al Pincio a Roma si è presto trasformata in un groviglio di giovani pronti a creare assembramenti, forse addirittura ‘premeditati’. Diversi i punti del centro assaliti da comitive di ragazzi che, in barba ai divieti imposti dal Dpcm, facevano gruppo abbracciandosi e scherzando senza alcuna protezione. I video, subito balzati sui social, potrebbero essere acquisiti dalle forze dell’ordine insieme a quelli delle telecamere di sicurezza per far luce su quanto accaduto. Leggi anche >> Riccione, in barba al Covid assembramenti per l’inaugurazione delle luminarie Rissa al Pincio a Roma, assembramenti di ... Leggi su urbanpost (Di domenica 6 dicembre 2020) È stato un pomeriggio piuttosto animato quello di ieri, sabato 5 dicembre 2020, per le vie della capitale: unaalsi è presto trasformata in un groviglio di giovani pronti a creare, forse addirittura ‘premeditati’. Diversi i punti del centro assaliti da comitive diche, in barba ai divieti imposti dal Dpcm, facevano gruppo abbracciandosi e scherzando senza alcuna protezione. I video, subito balzati sui social, potrebbero essere acquisiti dalle forze dell’ordine insieme a quelli delle telecamere di sicurezza per far luce su quanto accaduto. Leggi anche >> Riccione, in barba al Covidper l’inaugurazione delle luminariealdi ...

