Rinvio Udinese Atalanta, il comunicato della Lega: incognita data (Di domenica 6 dicembre 2020) La Lega ha ufficializzato il Rinvio per pioggia di Udinese Atalanta Udinese-Atalanta, in programma alle 15, è stata rinviata a causa del violento acquazzone che ha reso impraticabile il terreno di gioco della Diacia Arena. A ufficializzare il tutto, un comunicato della Lega Serie A. «Il Presidente della Lega Serie A, preso atto dell’impraticabilità del terreno di gioco decretata dall’arbitro in occasione della gara di Serie A Udinese-Atalanta, programmata per oggi domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15, dispone che la stessa sia rinviata a data da destinarsi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Laha ufficializzato ilper pioggia di, in programma alle 15, è stata rinviata a causa del violento acquazzone che ha reso impraticabile il terreno di giocoDiacia Arena. A ufficializzare il tutto, unSerie A. «Il PresidenteSerie A, preso atto dell’impraticabilità del terreno di gioco decretata dall’arbitro in occasionegara di Serie A, programmata per oggi domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15, dispone che la stessa sia rinviata ada destinarsi». Leggi su Calcionews24.com

