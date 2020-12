Riccione, folla nelle vie del centro per l’accensione delle luminarie di Natale. Bonaccini: “Così si rischia di tornare in zona arancione” (Di domenica 6 dicembre 2020) Fanno discutere le immagini dell’accensione delle luci di Natale a Riccione in cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva promosso l’inaugurazione del Riccione Christmas Star prevista oggi con lo show di una nevicata finta (di schiuma) a partire dalle 17 a cadenza oraria fino alle 20. L’evento ha attratto parecchia gente nell’ultimo giorno di zona arancione dell’Emilia-Romagna prima del passaggio alla zona gialla (avvenuto oggi, domenica 6 dicembre), e c’è chi denuncia gli assembramenti. “Oggi ho visto in qualche località della mia regione zone troppo affollate, assembramenti così rischiano di farci tornare in zona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Fanno discutere le immagini delluci diin cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva promosso l’inaugurazione delChristmas Star prevista oggi con lo show di una nevicata finta (di schiuma) a partire dalle 17 a cadenza oraria fino alle 20. L’evento ha attratto parecchia gente nell’ultimo giorno diarancione dell’Emilia-Romagna prima del passaggio allagialla (avvenuto oggi, domenica 6 dicembre), e c’è chi denuncia gli assembramenti. “Oggi ho visto in qualche località della mia regione zone troppo afte, assembramenti cosìno di farciin...

