Riapertura scuole: turni pomeridiani, test rapidi e lezioni in estate. Azzolina al lavoro per il 7 gennaio (Di domenica 6 dicembre 2020) Ci saranno i turni pomeridiani? "La scuola non si sottrae, l'importante è mandare a scuola il 75% degli studenti delle superiori". La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a L'Aria di domenica su L7 non ha dubbi sul rientro a scuola il 7 gennaio per i ragazzi delle superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 dicembre 2020) Ci saranno i? "La scuola non si sottrae, l'importante è mandare a scuola il 75% degli studenti delle superiori". La ministra dell'Istruzione Luciaa L'Aria di domenica su L7 non ha dubbi sul rientro a scuola il 7per i ragazzi delle superiori. L'articolo .

La ministra dell’Istruzione boccia definitivamente l’ipotesi di andare a scuola la domenica, ma non è ancora esclusa la didattica estiva ...

Napoli. Primo giorno in zona arancione per la Campania che punta entro sette giorni a tornare gialla. La forte pioggia ha frenato molto lo shopping possibile con la riapertura dei negozi chiusi, come ...

