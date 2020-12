Revenge porn, fari su un aberrante crimine sessuale. In un anno 82 casi in Sicilia e 26 in Calabria (Di domenica 6 dicembre 2020) Che si definisca “Revenge porn” o in italiano “pornovendetta” , come suggerisce l’Accademia della Crusca, c’è una forma di violenza che cancella i già impalpabili confini tra mondo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 6 dicembre 2020) Che si definisca “” o in italiano “ovendetta” , come suggerisce l’Accademia della Crusca, c’è una forma di violenza che cancella i già impalpabili confini tra mondo...

Prima del caso Tavassi era stata la volta della maestra d’asilo licenziata perché l’ex fidanzato aveva pubblicato video hard. I vip ed il revenge porn: Ferragni e Marchisio. Il tema… Leggi ...

Stalking: condannato per revenge porn nei confronti della ex

Grazie al lavoro degli uomini della Polizia postale di Firenze, un 21 enne è stato condannato a 3 anni e 2 mesi per essere stato l’autore di atti persecutori, diffusione di immagini o video sessualmen ...

