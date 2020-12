Restrizioni di Natale: solo l’ultimo attacco alla famiglia (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic – Sin dal principio della nostra storia la famiglia ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella crescita e nella formazione dell’individuo. Istituzione inamovibile, raggruppamento di figure formatrici per l’uomo e la donna. Oggi essa è minacciata dai cultori del progressismo, del politicamente corretto e dell’ideologia nichilista. La famiglia “censurata” solo pochi decenni fa sarebbe apparsa trama da film di fantascienza l’ipotesi di veder catalogata la famiglia ad istituzione retrograda. Mero slogan oramai di cattolici, uomini ritenuti “di destra” o comunque non aperti all’espansione del pensiero progressista. Quello per cui ogni confine e limite dettato da tradizioni, etica e buonsenso è da ritenersi razzista e poco inclusivo verso le minoranze. Dunque degno di censura e crocifissione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic – Sin dal principio della nostra storia laha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella crescita e nella formazione dell’individuo. Istituzione inamovibile, raggruppamento di figure formatrici per l’uomo e la donna. Oggi essa è minacciata dai cultori del progressismo, del politicamente corretto e dell’ideologia nichilista. La“censurata”pochi decenni fa sarebbe apparsa trama da film di fantascienza l’ipotesi di veder catalogata laad istituzione retrograda. Mero slogan oramai di cattolici, uomini ritenuti “di destra” o comunque non aperti all’espansione del pensiero progressista. Quello per cui ogni confine e limite dettato da tradizioni, etica e buonsenso è da ritenersi razzista e poco inclusivo verso le minoranze. Dunque degno di censura e crocifissione ...

