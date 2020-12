Renzi trafelato dopo il jogging ma non era alle Cascine… Ironia e sfottò sul web

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 6 dicembre 2020) Da qualche tempo Matteoposta continue foto sui social riguardo la sua passione per la corsa e il. Sempre la stessa posa, un selfie da corridore sfinito ma felice e un saluto. L’ultimo selfiela corsa però è stato un disastro di comunicazione. L’ex premier pubblica un selfie su Twitter grondante di sudore, bagnato di pioggia e scrive: “Ma che meraviglia correre sotto l’acqua nelle cascine deserte“.tradito dalla geolocalizzazione: non eraCascine Le Cascine sono un polmone verde di Firenze, fino a qui tutto è regolare. Ma la geolocalizzazione del suo smartphone segnala tutt’altro e in basso compare la scritta Roma, Lazio, indicando con precisione il posto da cui è stato inviato. Un errore, una svista del social media manager, dello stesso, tutto ...