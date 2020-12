Renzi corre, ma "scivola". Lo strano dettaglio nella foto dell'ex premier (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici Scivolone tecnologico per Matteo Renzi, che scatta una foto a Firenze ma risulta condivisa da Roma: sul web esplode l'ironia "Ma che meraviglia correre sotto l'acqua nelle cascine deserte", scrive Matteo Renzi su Twitter a commento di una foto che lo vede grondante di sudore e acqua durante una sessione di allenamento. Le Cascine sono sono uno spazio verde di Firenze, un parco che corre lungo le sponde del fiume Arno. A un primo sguardo, il post dell'ex premier non ha niente che non va ma la tecnologia sa essere insidiosa e, soprattutto, rivelatrice. Il popolare social network, infatti, prevede la funzionalità di geolocalizzazione automatica e indica il luogo da cui il post è stato inviato. È una funzione che può essere ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici Scivolone tecnologico per Matteo, che scatta unaa Firenze ma risulta condivisa da Roma: sul web esplode l'ironia "Ma che meravigliare sotto l'acqua nelle cascine deserte", scrive Matteosu Twitter a commento di unache lo vede grondante di sudore e acqua durante una sessione di allenamento. Le Cascine sono sono uno spazio verde di Firenze, un parco chelungo le sponde del fiume Arno. A un primo sguardo, il post'exnon ha niente che non va ma la tecnologia sa essere insidiosa e, soprattutto, rivelatrice. Il popolare social network, infatti, prevede la funzionalità di geolocalizzazione automatica e indica il luogo da cui il post è stato inviato. È una funzione che può essere ...

