Reintegro Pogliese, il commento della Ugl catanese: “Sentenza storica, ma ora cambio di passo per risolvere ataviche emergenze (Di domenica 6 dicembre 2020) Sulla sentenza del Tribunale civile di Catania, con la quale ieri è stata disposto il Reintegro del sindaco etneo Salvo Pogliese, interviene anche la Ugl catanese con il segretario territoriale Giovanni Musumeci. “Si tratta di un pronunciamento senza dubbio storico, che apre una breccia sulla legittimità costituzionale di questa norma sin dall’inizio contestata. Ci auguriamo ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di domenica 6 dicembre 2020) Sulla sentenza del Tribunale civile di Catania, con la quale ieri è stata disposto ildel sindaco etneo Salvo, interviene anche la Uglcon il segretario territoriale Giovanni Musumeci. “Si tratta di un pronunciamento senza dubbio storico, che apre una breccia sulla legittimità costituzionale di questa norma sin dall’inizio contestata. Ci auguriamo ... L'articolo UGL SICILIA.

UglSicilia : Reintegro Pogliese, il commento della Ugl catanese: “Sentenza storica, ma ora cambio di passo per risolvere atavich… - GiornaleLORA : Reintegro Pogliese, il commento della Ugl catanese: “Sentenza storica, ma ora cambio di passo per risolvere atavich… - infoitinterno : Il centrodestra esulta per il reintegro di Pogliese: le reazioni - infoitinterno : Reintegro Pogliese, sindacati chiedono tavolo di lavoro in Municipio - infoitinterno : I motivi del reintegro di Pogliese a sindaco di Catania. Dubbi sulla durata fissa della sospensione dalla carica. -