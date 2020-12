Regno Unito, The Banker incorona Intesa SP banca dell’anno in Europa occidentale: prima volta per un’italiana (Di domenica 6 dicembre 2020) Intesa Sanpaolo si è aggiudicata i premi ‘Bank of the Year in Western Europe’ e ‘Bank of the Year in Italy’ dall’autorevole mensile economico-finanziario londinese The Banker del Gruppo Financial Times. E’ la prima volta che una banca italiana riceve il riconoscimento ‘Bank of the Year in Western Europe’. The Banker Awards, considerato dal mondo della finanza lo ‘standard for banking excellence’, è assegnato annualmente da The Banker che, nata nel 1926 e con circa 90.000 lettori in tutto il mondo, è la pubblicazione più letta dai professionisti che operano nel settore bancario e finanziario. Il panel di giudici internazionali di The Banker ha tenuto conto, quest’anno più di ogni altro negli ultimi decenni, delle sfide eccezionalmente ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 dicembre 2020)Sanpaolo si è aggiudicata i premi ‘Bank of the Year in Western Europe’ e ‘Bank of the Year in Italy’ dall’autorevole mensile economico-finanziario londinese Thedel Gruppo Financial Times. E’ lache unaitaliana riceve il riconoscimento ‘Bank of the Year in Western Europe’. TheAwards, considerato dal mondo della finanza lo ‘standard for banking excellence’, è assegnato annualmente da Theche, nata nel 1926 e con circa 90.000 lettori in tutto il mondo, è la pubblicazione più letta dai professionisti che operano nel settorerio e finanziario. Il panel di giudici internazionali di Theha tenuto conto, quest’anno più di ogni altro negli ultimi decenni, delle sfide eccezionalmente ...

matteosalvinimi : #Salvini: Al governo non si chiede che faccia la morale ma che fornisca vaccini. Il Regno Unito, che per alcuni usc… - disinformatico : Per quelli che pensano che il Regno Unito abbia approvato prima il vaccino 'perché c'è la Brexit': no. - Confindustria : #RapportoConfindustria | L’Italia è ormai stabilmente al 7° posto della graduatoria mondiale dei principali produtt… - MaurizioHanke : @avvbenedetto Il governo destina i primi vaccini al personale sanitario (me compreso) e agli anziani in Residenze P… - Geopoliticainfo : ??9 dicembre - h 18.30 #Brexit: il futuro dei rapporti tra Regno Unito e #UE ????????Ospiti: @GabrieleCarrer (… -