RECORD DEL MONDO di mezza maratona: Kibiwott Kandie scrive la storia, 4 uomini sotto i 58 minuti! (Di domenica 6 dicembre 2020) A Valencia si è scritta la storia: quattro uomini hanno corso la mezza maratona sotto il precedente RECORD del MONDO e sono scesi sotto il fantasmagorico muro dei 58 minuti, fino a stamattina rimasto inviolato e parso invalicalibile. Il keniano Kibiwott Kandie si è reso protagonista di un sensazionale 57:32 sui 21,097 km nella località spagnola: si tratta di un tempo fantascientifico, che abbassa di ben 29 secondi il precedente primato stabiliato dal suo connazionale Geoffrey Kamworor a Copenaghen lo scorso anno (58:01). L’ugandese Jakob Kiplimo, Campione del MONDO di specialità, è stato battuto in volata e si è dovuto accontentare del secondo posto (57:37), mentre i keniani Rhones Kipruto (57:49) e ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) A Valencia si è scritta la: quattrohanno corso lail precedentedele sono scesiil fantasmagorico muro dei 58 minuti, fino a stamattina rimasto inviolato e parso invalicalibile. Il kenianosi è reso protagonista di un sensazionale 57:32 sui 21,097 km nella località spagnola: si tratta di un tempo fantascientifico, che abbassa di ben 29 secondi il precedente primato stabiliato dal suo connazionale Geoffrey Kamworor a Copenaghen lo scorso anno (58:01). L’ugandese Jakob Kiplimo, Campione deldi specialità, è stato battuto in volata e si è dovuto accontentare del secondo posto (57:37), mentre i keniani Rhones Kipruto (57:49) e ...

