Quello che (non) sappiamo del vaccino cinese (Di domenica 6 dicembre 2020) Entro la fine del 2020 la Cina avrà 600 milioni di dosi di vaccini anti Covid-19 pronte all'uso. L'importante annuncio arriverà molto presto, tra due o forse già tra una settimana. Nel frattempo Sinovac Biotech, CanSino e Sinopharm, i tre colossi farmaceutici cinesi impegnati nella corsa al siero del secolo, sono giunti alla fase finale InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Timmermans:«Recovery Fund, L’Europa è pronta. Il governo sa quello che deve fare» Corriere della Sera Mick Schumacher vince il mondiale di Formula 2: il figlio di Michael campione 16 anni dopo il padre

Mick Schumacher ha vinto il mondiale di Formula 2. Il 21enne figlio dell’ex ferrarista Michael riporta uno Schumacher nell’albo d’oro di una competizione iridata sedici anni dopo l’ultima volta. Lo ha ...

Ieri nuovo test sul sintetico anche per Luca Germoni

REGGIO EMILIA Le ultime valutazioni le farà probabilmente domenica mattina con il resto dello staff tecnico, ma già dopo la rifinitura diquesta mattina, si potrà provare ad intuire quelle che saranno ...

