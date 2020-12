Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori? Il montepremi per la vittoria su Hermansson e la borsa della carriera (Di domenica 6 dicembre 2020) Marvin Vettori si è reso protagonista di un’impresa sbalorditiva nella notte italiana. Il fighter trentino ha sconfitto nettamente ai punti il colosso svedese Jack Hermansson nel main event della UFC Fight Night di Las Vegas: nell’evento principale della serata organizzata dalla sigla mondiale più importante delle MMA (arti marziali miste) il lottatore nativo di Mezzocorona, primo italiano a combattere a questi livelli nella prestigiosa lega americana, è riuscito a surclassare il numero 4 al mondo dei pesi medi! Uno show di rara bellezza da parte del 27enne, ora definitivamente entrato in una nuova dimensione: l’azzurro ha sfoggiato tutto il suo meraviglioso talento, ha dimostrato una tecnica sopraffina in tutte le tipologia di lotta e ha fatto capire che può puntare ancora più in alto! Il sogno di ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020)si è reso protagonista di un’impresa sbalorditiva nella notte italiana. Il fighter trentino ha sconfitto nettamente ai punti il colosso svedese Jacknel main eventUFC Fight Night di Las Vegas: nell’evento principaleserata organizzata dalla sigla mondiale più importante delle MMA (arti marziali miste) il lottatore nativo di Mezzocorona, primo italiano a combattere a questi livelli nella prestigiosa lega americana, è riuscito a surclassare il numero 4 al mondo dei pesi medi! Uno show di rara bellezza da parte del 27enne, ora definitivamente entrato in una nuova dimensione: l’azzurro ha sfoggiato tutto il suo meraviglioso talento, ha dimostrato una tecnica sopraffina in tutte le tipologia di lotta e ha fatto capire che può puntare ancora più in alto! Il sogno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanti soldi Quanti soldi ha fatto Walter White? Tutti i guadagni di Heisenberg in Breaking Bad Everyeye Serie TV In Gran Bretagna arriva il vaccino. Ecco invece dove rischia di non arrivare mai

La Gran Bretagna è la prima a iniziare le vaccinazioni. Ecco le iniziative per garantire la copertura anche a chi non ha soldi per acquistare dosi ...

Il terrore della patrimoniale: cosa fa chi nasconde i soldi del conto corrente

esistono tre modi per nascondere i soldi in banca. Tralasciando l'ipotesi di tenere i propri averi in contanti "sotto il materasso", possiamo affidarci agli assegni circolari, alle banche estere o ...

