Psg, Leonardo: «Messi? Non è il momento di parlarne. Sul rinnovo di Mbappé…» (Di domenica 6 dicembre 2020) Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, ha parlato del futuro di Mbappé e del possibile arrivo di Messi Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha parlato a Canal + di Mbappé e di Messi dopo i rumors degli ultimi giorni che vedevano l’argentino possibile nuovo acquisto del PSG. Messi – «Le parole di Neymar? Lo ha intervistato un giornalista argentino, dunque è normale che se fai un’intervista in Argentina si parli di Messi. Dobbiamo portare rispetto. Messi è un giocatore del Barcellona. Quando toccano i nostri giocatori non siamo contenti, allora non dobbiamo toccare i giocatori d’altri. Non è il momento di pensare al mercato. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e della rosa che abbiamo. Oggi è così, c’è grande ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Il direttore sportivo del Paris Saint Germain,, ha parlato del futuro di Mbappé e del possibile arrivo di, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha parlato a Canal + di Mbappé e didopo i rumors degli ultimi giorni che vedevano l’argentino possibile nuovo acquisto del PSG.– «Le parole di Neymar? Lo ha intervistato un giornalista argentino, dunque è normale che se fai un’intervista in Argentina si parli di. Dobbiamo portare rispetto.è un giocatore del Barcellona. Quando toccano i nostri giocatori non siamo contenti, allora non dobbiamo toccare i giocatori d’altri. Non è ildi pensare al mercato. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e della rosa che abbiamo. Oggi è così, c’è grande ...

