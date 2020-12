PSG | Jesé Rodriguez e lo scandalo sessuale | ufficiale la rescissione del contratto I dettagli

Leggi su mediagol

(Di domenica 6 dicembre 2020) La notizia era nell'aria, adesso è, da ieri, è un giocatore svincolato. Il Paris Saint-Germain nei giorni scorsi era pronto a licenziare il calciatore per giusta causa. Il motivo? L'ex Real Madrid giovedì sera aveva partecipato a "La Casa Fuerte", un reality show in onda in Spagna. Durante la diretta, il trequartista è stato accusato di aver tradito la fidanzata Aurah Ruiz con Rocio Amar. Una vicenda che ha irritato non poco il club.Il PSG, dunque, ha annunciato attraverso un comunicato di aver risolto di comune accordo con il giocatore ilche legavaai francesi fino al 30 giugno 2021. Da novembre il calciatore, fuori dal progetto tecnico di Tuchel, si allena da solo a Las Palmas in attesa di una nuova chance.