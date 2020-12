Psg e le parole di Neymar su Messi, Leonardo: “Non è il momento di parlarne. Mbappé? Passi avanti per il rinnovo” (Di domenica 6 dicembre 2020) Lionel Messi verso il Psg. Questa la notizia di mercato che da qualche giorno si è fatta sempre più insistente. Dopo le parole di Neymar alla fine della gara di Champions League che ha apertamente affermato di voler giocare con La Pulce di nuovo, ecco che i rumors sull'approdo dell'argentino a Parigi si sono fatti ancora più concreti. A dire la sua sulle vicende interne dei francesi è stato Leonardo, direttore sportivo del club, ai microfoni di Canal +.Leonardo fa il punto: da Messi a Mbappécaption id="attachment 1044727" align="alignnone" width="728" Mbappé (getty images)/caption"Le parole di Neymar? Lo ha intervistato un giornalista argentino, dunque è normale che se fai un'intervista in Argentina si parli di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Lionelverso il Psg. Questa la notizia di mercato che da qualche giorno si è fatta sempre più insistente. Dopo ledialla fine della gara di Champions League che ha apertamente affermato di voler giocare con La Pulce di nuovo, ecco che i rumors sull'approdo dell'argentino a Parigi si sono fatti ancora più concreti. A dire la sua sulle vicende interne dei francesi è stato, direttore sportivo del club, ai microfoni di Canal +.fa il punto: dacaption id="attachment 1044727" align="alignnone" width="728"(getty images)/caption"Ledi? Lo ha intervistato un giornalista argentino, dunque è normale che se fai un'intervista in Argentina si parli di ...

ItaSportPress : Psg e le parole di Neymar su Messi, Leonardo: 'Non è il momento di parlarne. Mbappé? Passi avanti per il rinnovo' -… - sportli26181512 : Neymar e Messi insieme al Psg? Ecco l'inidizio di Tuchel che fa sognare i tifosi: L'allenatore dei parigini in conf… - calciotoday_it : ??#Messi al #PSG con #Neymar? ??Il presidente #AlKhelaifi fa sognare i tifosi parigini ??Le sue parole - BombeDiVlad : ???? #PSG, Leandro #Paredes ‘chiama’ Leo #Messi Le sue parole ?????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - DiMarzio : Le parole di #Neymar al termine di #ManUnitedPSG -

Ultime Notizie dalla rete : Psg parole Psg e le parole di Neymar su Messi, Leonardo: “Non è il momento di parlarne. Mbappé? Passi avanti per il rinnovo” ItaSportPress Tuchel: «Neymar-Messi? Non posso parlarne». Ma quel sorriso… – VIDEO

L'allenatore dei parigini Thomas Tuchel ha parlato delle voci di mercato su un possibile arrivo di Messi al PSG ...

PSG-Messi, il dribbling di Al-Khelaifi: "Non posso parlarne"

Le parole di Neymar su Messi hanno riacceso all'improvviso le voci di mercato sull'asse Barcellona-Parigi. Che sia il passaggio dell'argentino al PSG o il ritorno del brasiliano in Spagna, la sensazio ...

L'allenatore dei parigini Thomas Tuchel ha parlato delle voci di mercato su un possibile arrivo di Messi al PSG ...Le parole di Neymar su Messi hanno riacceso all'improvviso le voci di mercato sull'asse Barcellona-Parigi. Che sia il passaggio dell'argentino al PSG o il ritorno del brasiliano in Spagna, la sensazio ...