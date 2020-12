PSG | addio Jesé | risoluzione consensuale con lo spagnolo dopo lo scandalo sessuale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il PSG ha annunciato ladel contratto con lo, coinvolto in unoIl Paris Saint-Germain ha annunciato ladel contratto conRodriguez, attaccanteclasse ’93 che sarebbe andato in scadenza a giugno 2021. La decisione del club parigino, annunciata attraverso una nota ufficiale, è arrivata a seguito delloche ha coinvolto l’ex Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com

Pall_Gonfiato : #PSG, ufficiale l'addio di Jesé #Rodriguez: la nota del club - GoalItalia : Quattro anni e mezzo di prestiti e flop in serie: Jesé Rodriguez vicino al divorzio col PSG ?? - cmercatoweb : ???? #Juventus, l’addio di #Dybala potrebbe portare un top player a Torino - cmercatoweb : ???? #Eriksen è sempre più vicino all'addio: pronto il top player per l'#Inter - infoitsport : Calciomercato Juventus, addio Dybala: scambio col Psg -

Ultime Notizie dalla rete : PSG addio

Il PSG ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con lo spagnolo Jesé, coinvolto in uno scandalo sessuale: l'annuncio del club ...Jesé Rodriguez e il PSG hanno messo fine in anticipo al contratto in scadenza a giugno: l'epilogo peggiore per l'ex promessa spagnola.