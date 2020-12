Pronostico di Rapid Vienna-Molde | 6a giornata di Europa League

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 6 dicembre 2020) Giovedì sera termineranno i gironi di, con in programma le ultime partite dei vari gironi. Nel gruppo B, alle spalle dell’Arsenal già qualificato,si giocano il secondo posto e il conseguente passaggio del turno. I padroni di casa possono solo vincere per passare ai sedicesimi, mentre i norvegesi ospiti se non perdono sono qualificati. Di seguito ildi. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE(3-5-2): Strebinger; Sonnleitner, Hofmann, Greiml; Arase, Demir, Schuster, Ritzmaier, Ulmann; Kitagawa, Alar. All. Kuhbauer.(4-3-3): Linde; Wingo, Gregersen, Sinyan, Risa; Aursnes, Wolff Eikrem, ...