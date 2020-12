Prodotti e arredi per casa e terrazzi reggono alla crisi da Covid. Ma tutti sperano nell’estensione del superbonus del 110% (Di domenica 6 dicembre 2020) tutti i giorni davanti al suo negozio, nel quartiere di San Giovanni a Roma, ci sono in attesa almeno un paio di persone. “Gli affari non vanno male” spiega Angelo, classe 61, proprietario di un ferramenta. “Le vendite sono aumentate, ma la coda è anche effetto delle norme anti-Covid che limitano l’accesso. Di certo dopo la fase di isolamento abbiamo avuto un aumento delle vendite. Credo che la gente abbia voglia di sistemare meglio casa, unico rifugio in tempi di pandemia”. La tipologia di acquisti? Dalle lampadine per il risparmio energetico agli utensili per piccoli lavori in casa fino a materiali per ritocchi casalinghi. Intanto nella Villa Celimontana, a due passi dal Colosseo, Antonio pota palme e pianta ciclamini. “Con le restrizioni, il verde è diventato più importante. Ma le piante hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020)i giorni davanti al suo negozio, nel quartiere di San Giovanni a Roma, ci sono in attesa almeno un paio di persone. “Gli affari non vanno male” spiega Angelo, classe 61, proprietario di un ferramenta. “Le vendite sono aumentate, ma la coda è anche effetto delle norme anti-che limitano l’accesso. Di certo dopo la fase di isolamento abbiamo avuto un aumento delle vendite. Credo che la gente abbia voglia di sistemare meglio, unico rifugio in tempi di pandemia”. La tipologia di acquisti? Dalle lampadine per il risparmio energetico agli utensili per piccoli lavori infino a materiali per ritocchilinghi. Intanto nella Villa Celimontana, a due passi dal Colosseo, Antonio pota palme e pianta ciclamini. “Con le restrizioni, il verde è diventato più importante. Ma le piante hanno ...

fattoquotidiano : Prodotti e arredi per casa e terrazzi reggono alla crisi da Covid. Ma tutti sperano nell’estensione del superbonus… - misiagentiles : RT @Consip_Spa: #Consip Crescono gli acquisti delle #PA sul #Mepa per contrastare l’emergenza #Covid19. Le merceologie più richieste: pc po… - alessan69555399 : RT @Consip_Spa: #Consip Crescono gli acquisti delle #PA sul #Mepa per contrastare l’emergenza #Covid19. Le merceologie più richieste: pc po… - CCannarsa : RT @Consip_Spa: #Consip Crescono gli acquisti delle #PA sul #Mepa per contrastare l’emergenza #Covid19. Le merceologie più richieste: pc po… - Consip_Spa : #Consip Crescono gli acquisti delle #PA sul #Mepa per contrastare l’emergenza #Covid19. Le merceologie più richiest… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodotti arredi Prodotti e arredi per casa e terrazzi reggono alla crisi da Covid Il Fatto Quotidiano A Torino apre Green Pea, lo store dei prodotti sostenibili

Apre il 9 dicembre a Torino Green Pea, lo store di Oscar Farinetti. Arredi, auto, moda: 100 marchi selezionati per una società dei consumi più sostenibile.

Sicurezza: Calia Italia si affida a Kaspersky

Sicurezza: Calia Italia si affida a Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced per proteggere i dati di dipendenti, partner e fornitori ...

Apre il 9 dicembre a Torino Green Pea, lo store di Oscar Farinetti. Arredi, auto, moda: 100 marchi selezionati per una società dei consumi più sostenibile.Sicurezza: Calia Italia si affida a Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced per proteggere i dati di dipendenti, partner e fornitori ...