Probabili formazioni Sparta Praga-Milan, Europa League 2020/2021 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le Probabili formazioni di Sparta Praga-Milan, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. In terra ceca i rossoneri proveranno a vincere sperando in una contemporanea sconfitta del Lille contro il Celtic per prendersi anche il primo posto del girone. Calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 10 dicembre, diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su Sky Go. Andiamo ad analizzare ora le possibili scelte dei due tecnici. Per quanto riguarda Pioli, ampio turnover con Dalot a rilevare Calabria, Krunic al posto di Kessie e Castillejo per Saelemaekers. Ecco di seguito le Probabili formazioni della sfida. Sparta Praga (4-3-3): Heca; Sacek, ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ledi, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di. In terra ceca i rossoneri proveranno a vincere sperando in una contemporanea sconfitta del Lille contro il Celtic per prendersi anche il primo posto del girone. Calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 10 dicembre, diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su Sky Go. Andiamo ad analizzare ora le possibili scelte dei due tecnici. Per quanto riguarda Pioli, ampio turnover con Dalot a rilevare Calabria, Krunic al posto di Kessie e Castillejo per Saelemaekers. Ecco di seguito ledella sfida.(4-3-3): Heca; Sacek, ...

pianetagenoa : Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi - - TeleradioNews : Le probabili formazioni di Casertana-Monopoli - zazoomblog : Barcellona-Juventus: orario dove vederla in diretta TV streaming LIVE e probabili formazioni - #Barcellona-Juventu… - CorriereQ : Diretta Fiorentina-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - TeleradioNews : Le probabili formazioni di Casertana-Monopoli -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 10ª giornata Goal (Italia) Inter-Shakhtar Donetsk programma, orario, tv, probabili formazioni Champions League

L’Inter è pronta a preparare la partita più importante dell’anno, la sfida contro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 21.00 e valida per l’ultima giornata dei gironi di qual ...

Diretta Fiorentina-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE – A chiudere il decimo turno del campionato di Serie A sarà la sfida in programma stasera alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Genoa. Due squadre in difficoltà ch ...

L’Inter è pronta a preparare la partita più importante dell’anno, la sfida contro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 21.00 e valida per l’ultima giornata dei gironi di qual ...FIRENZE – A chiudere il decimo turno del campionato di Serie A sarà la sfida in programma stasera alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Genoa. Due squadre in difficoltà ch ...