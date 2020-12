Previsioni meteo 6 dicembre | rischio nubifragi sull’Italia

kateperplessa : @neodie Ancora ho i brividi a sentirla, era troppo inquietante. Sembrava che fossero le previsioni della fine del m… - infoitinterno : Previsioni METEO VIDEO di domenica 06 dicembre sull'Italia - JosJavierLuque3 : RT @Roma: Mattina coperto con rovesci intermittenti, pomeriggio coperto con pioggia moderata, sera nuvoloso con locali aperture. Temperatur… - infoitinterno : Le previsioni meteo del weekend a Palermo dal 5 al 6 dicembre - infoitinterno : Previsioni meteo: neve e pioggia non-stop. Quanto durerà il maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 6 dicembre: maltempo incessante su tutta l’Italia con forti piogge e nevicate sui rilievi oltre i 1500 metri ma in calo Condizioni meteo all’insegna del maltem ...

Il maltempo si abbatte sulla Versilia con blackout, strade allagate e il tetto di una casa crollato

VIAREGGIO. Una famiglia di Pozzi evacuata per il crollo del tetto, frazioni della montagna rimaste senza corrente per tutta la notte, strade diventate fiumi, corsi d'acqua così pieni da far paura. Con ...