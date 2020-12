Premier League, Kane: il gol segnato all’Arsenal è il 250esimo in carriera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Harry Kane, attaccante del Tottenham capolista della Premier League in coabitazione con il Liverpool, ha segnato la rete del 2-0 contro l’Arsenal. Un gol speciale, il 250esimo in carriera tra squadre di club e Nazionale inglese, e il 100esimo con la maglia del Tottenham in gare giocate in casa. Quella segnata nel derby del Nord di Londra è l’ottava rete di Kane in campionato. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Harry, attaccante del Tottenham capolista dellain coabitazione con il Liverpool, hala rete del 2-0 contro l’Arsenal. Un gol speciale, ilintra squadre di club e Nazionale inglese, e il 100esimo con la maglia del Tottenham in gare giocate in casa. Quella segnata nel derby del Nord di Londra è l’ottava rete diin campionato. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

