Premier, il Tottenham vince 2-0 e mantiene la vetta. Son e Kane piegano l'Arsenal (Di domenica 6 dicembre 2020) Finisce 2-0 per la squadra di Mourinho il big match dell'undicesimo turno di Premier League, il primo con pubblico presente sugli spalti, sebbene in numero limitato e non in tutti gli stadi. Il Tottenham apre le marcature dopo 13? con Son su assist di Kane, al 45+1? i due si scambiano il favore e l'Arsenal all'intervallo è sotto di due reti. Nella ripresa Arteta inserisce Nketiah ma i suoi non riescono a trovare la via della rete, il Derby del nord di Londra va a Mourinho. Grazie a questo successo il Tottenham mantiene la vetta, a quota 24 punti, segue il Chelsea a 22, Leicester e Liverpool a 21. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

