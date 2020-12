Pratica di Mare: in arrivo 202 milioni di dosi di vaccino in 15 mesi. Arcuri: distribuzione in 300 ospedali (Di domenica 6 dicembre 2020) Nei prossimi 15 mesi arriveranno in Italia 202 milioni di dosi di vaccino anticovid, parola del Commissario all'emergenza Domenico Arcuri. I container saranno stoccati negli hangar dell'aeroporto ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 6 dicembre 2020) Nei prossimi 15arriveranno in Italia 202didianticovid, parola del Commissario all'emergenza Domenico. I container saranno stoccati negli hangar dell'aeroporto ...

