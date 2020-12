Pordenone-Empoli (lunedì 7 dicembre, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 6 dicembre 2020) Posticipo della decima giornata di Serie B che vede di fronte il Pordenone di Tesser e l’Empoli di Dionisi. Un buon inizio di torneo quello dei ramarri, sconfitti sinora una volta sola e con 12 punti raccolti vicinissimi alla zona playoff. L’ultima gara ha visto i neroverdi espugnare nettamente l’Adriatico di Pescara con i gol di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 6 dicembre 2020) Posticipo della decima giornata di Serie B che vede di fronte ildi Tesser e l’di Dionisi. Un buon inizio di torneo quello dei ramarri, sconfitti sinora una volta sola e con 12 punti raccolti vicinissimi alla zona playoff. L’ultima gara ha visto i neroverdi espugnare nettamente l’Adriatico di Pescara con i gol di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pordenone: Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Chrzakowski; Magnino, Calò, Pasa; Ciurria; Diaw, Musiolik Empoli: Posticipo 10^ giornata #SerieB Tra mezzora #PordenoneEmpoli Un cambio #Pordenone, cinque #Empoli Formazioni Pordenone-Empoli: ecco le formazioni ufficiali Tonight's matches in Italy Serie A 19.45 Fiorentina v Genoa Serie B 20.00 Pordenone v Empoli Serie C