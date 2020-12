Poche emozioni e nessun gol | Parma e Benevento non si fanno male

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Infila il terzo risultato utile consecutivo il. I giallorossi pareggiano a reti bianchi al Tardini contro ile salgono a quota undici punti in classifica, mantenendo alle spalle proprio i ducali. Una gara non bella e condizionata dalle tante defezioni. Un buon punto per la Strega che avrebbe potuto mettere le mani sull’intera posta in palio con un pizzico di convinzione in più. Inzaghi torna comunque a casa con tante buone indicazioni e con la conferma di aver probabilmente trovato la quadratura del cerchio. La partita – Liverani perde anche Kucka, nel 4-3-3 dei ducali trova posto dal primo minuto Hernani. Attacco affidato ancora a Cornelius, con Gervinho e Karamoh sulle corsie laterali. Non cambia modulo Inzaghi, tocca a Ionita fare il vice Schiattarella. Barba terzino sinistro con ...