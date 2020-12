Pioli: «Vinco perché ho giocatori forti, non vediamo l’ora che torni Ibra» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stefano Pioli ha parlato al termine della gara vinta dal suo Milan in casa contro la Sampdoria, ecco le sue parole Intervenuto al termine della gara vinta in casa della Sampdoria, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha così parlato del successo di questa sera. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU MILANNEWS24 SQUADRA VERA – «Che siamo una squadra vera sicuramente sì. Questo è un gruppo che sa sfruttare anche i momenti difficili per trovare un’opportunità di dimostrare quanto vale. Oggi mancavano Ibra e Simon che sono giocatori importanti anche per la leadership in campo, la vittoria di questa sera però conferma che c’è un gruppo coeso. Sappiamo che non possiamo vincerle tutte ma dobbiamo sempre avere entusiasmo nel giocare ogni partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stefanoha parlato al termine della gara vinta dal suo Milan in casa contro la Sampdoria, ecco le sue parole Intervenuto al termine della gara vinta in casa della Sampdoria, Stefano, tecnico del Milan, ha così parlato del successo di questa sera. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU MILANNEWS24 SQUADRA VERA – «Che siamo una squadra vera sicuramente sì. Questo è un gruppo che sa sfruttare anche i momenti difficili per trovare un’opportunità di dimostrare quanto vale. Oggi mancavanoe Simon che sonoimportanti anche per la leadership in campo, la vittoria di questa sera però conferma che c’è un gruppo coeso. Sappiamo che non possiamo vincerle tutte ma dobbiamo sempre avere entusiasmo nel giocare ogni partita». Leggi su Calcionews24.com

