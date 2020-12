Perché siamo tristi quando guardiamo le gioiose Instagram Stories degli altri (Di domenica 6 dicembre 2020) È capitato a tutti. Sfogliare le IG Stories degli influencer in vacanza, con case bellissime, che vanno a cena in ristoranti stellati e avvertire, contemporaneamente, quel senso di profonda inadeguatezza, privazione, frustrazione. È la teoria del confronto sociale: un social network come Instagram non fa altro che acuirla. Anzi, probabilmente, la mette alla base del suo successo: vogliamo entrare nelle case di chi conduce una vita diversa dalla nostra, per sognarla e invidiarla. Ma qual è la conseguenza di tutto questo? Ne abbiamo parlato con Larry Rosen, professore del dipartimento di psicologia presso l’Università della California. Anche lui è una delle personalità del mondo accademico che ha partecipato, all’esterno del documentario, a una serie di incontri che il team di The Social Dilemma ha realizzato dopo la sua uscita. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 6 dicembre 2020) È capitato a tutti. Sfogliare le IGinfluencer in vacanza, con case bellissime, che vanno a cena in ristoranti stellati e avvertire, contemporaneamente, quel senso di profonda inadeguatezza, privazione, frustrazione. È la teoria del confronto sociale: un social network comenon fa altro che acuirla. Anzi, probabilmente, la mette alla base del suo successo: vogliamo entrare nelle case di chi conduce una vita diversa dalla nostra, per sognarla e invidiarla. Ma qual è la conseguenza di tutto questo? Ne abbiamo parlato con Larry Rosen, professore del dipartimento di psicologia presso l’Università della California. Anche lui è una delle personalità del mondo accademico che ha partecipato, all’esterno del documentario, a una serie di incontri che il team di The Social Dilemma ha realizzato dopo la sua uscita. LEGGI ...

