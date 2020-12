Perché la battaglia contro le fake news riguarda la democrazia (Di domenica 6 dicembre 2020) È ben noto che l’informazione è elemento costitutivo del potere e fattore fondamentale della strategia; così come non sono una novità le azioni belliche consistenti nell’uso delle informazioni e, oggi, del software per piegare i competitor senza subire costi e altre conseguenze, in particolare nel caso di uno scontro fisico se l’azione è di natura militare. Ed è quasi superfluo anche ricordare come la disinformazione sia un’attività praticata in tempi remoti e tutt’altro che inutilizzata. Dalla calunnia personale, alle evocative locandine apparse sui quotidiani nei periodi di guerra in Europa illustrate in quasi ogni libro scolastico di Storia passato nelle nostre mani, fino alle articolate campagne di disinformazione e contro-informazione che hanno percorso l’intero periodo della guerra fredda in entrambi i blocchi, il fenomeno è, infatti, noto e ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) È ben noto che l’informazione è elemento costitutivo del potere e fattore fondamentale della strategia; così come non sono una novità le azioni belliche consistenti nell’uso delle informazioni e, oggi, del software per piegare i competitor senza subire costi e altre conseguenze, in particolare nel caso di uno sfisico se l’azione è di natura militare. Ed è quasi superfluo anche ricordare come la disinformazione sia un’attività praticata in tempi remoti e tutt’altro che inutilizzata. Dalla calunnia personale, alle evocative locandine apparse sui quotidiani nei periodi di guerra in Europa illustrate in quasi ogni libro scolastico di Storia passato nelle nostre mani, fino alle articolate campagne di disinformazione e-informazione che hanno percorso l’intero periodo della guerra fredda in entrambi i blocchi, il fenomeno è, infatti, noto e ...

valeriafedeli : Anche dopo la dura condanna che gli è stata inflitta continueremo a sostenere #JoshuaWong e tanti altri dissidenti… - BlueseaBarbara : RT @FedericaUrzo: “Sii gentile, perché ogni persona che incontri sta già combattendo una dura battaglia” #Platone The touch of art #angel… - Carlo2Mario : RT @FedericaUrzo: “Sii gentile, perché ogni persona che incontri sta già combattendo una dura battaglia” #Platone The touch of art #angel… - jabbaTM : RT @chiarapellegri9: @D503Gaetano @jabbaTM Lui certo non si arrende. Ma non credo abbia più molte speranze. Ha ragione a combattere la batt… - chiarapellegri9 : @D503Gaetano @jabbaTM Lui certo non si arrende. Ma non credo abbia più molte speranze. Ha ragione a combattere la b… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché battaglia Vaccino Covid, la battaglia tra Pfizer e Moderna per la rivoluzione mRNA Corriere della Sera