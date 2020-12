“Perché?!”. All together now, Michelle Hunziker si presenta con un pazzesco abito bianco, ma i fan si accorgono di un particolare molto (ma molto) curioso (Di domenica 6 dicembre 2020) È successo un po’ di tutto durante l’ultima puntata di All together Now in onda su Canale 5. La gara tra i talenti canori è arrivata agli sgoccioli anche per questa fortunata edizione, e i concorrenti non hanno smesso di emozionare pubblico, giuria e il muro dei 100 esperti musicali. Michelle Hunziker è apparsa ancora una volta in splendida forma in un total look bianco. La conduttrice si è confermata anche questa sera una perfetta padrona di casa, in grado di tenere egregiamente le fila della trasmissione e condurre gli spettatori lungo tutto il viaggio musicale della trasmissione. Anna Tatangelo ha scelto per la semifinale di All together Now un crop top con stampa fantasia abbinato a un pantalone nero a palazzo, e i capelli raccolti in uno chignon basso. J Ax invece ha indossato un eccentrico ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) È successo un po’ di tutto durante l’ultima puntata di AllNow in onda su Canale 5. La gara tra i talenti canori è arrivata agli sgoccioli anche per questa fortunata edizione, e i concorrenti non hanno smesso di emozionare pubblico, giuria e il muro dei 100 esperti musicali.è apparsa ancora una volta in splendida forma in un total look. La conduttrice si è confermata anche questa sera una perfetta padrona di casa, in grado di tenere egregiamente le fila della trasmissione e condurre gli spettatori lungo tutto il viaggio musicale della trasmissione. Anna Tatangelo ha scelto per la semifinale di AllNow un crop top con stampa fantasia abbinato a un pantalone nero a palazzo, e i capelli raccolti in uno chignon basso. J Ax invece ha indossato un eccentrico ...

