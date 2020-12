Paziente da 200 kg impossibile da trasportare per il 118: arrivano i pompieri e lo calano dalla finestra (Di domenica 6 dicembre 2020) Questa mattina alle ore 11 circa presso via Tardini 5, in zona Boccea a Roma, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del 118 per prestare occorso a una persona. Le difficoltà a cui hanno ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020) Questa mattina alle ore 11 circa presso via Tardini 5, in zona Boccea a Roma, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del 118 per prestare occorso a una persona. Le difficoltà a cui hanno ...

Questa mattina alle ore 11 circa presso via Tardini 5, in zona Boccea a Roma, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del 118 per ...

Paziente da 200 chili per il 118 è intrasportabile, arrivano i pompieri che lo calano dalla finestra

Un paziente bisognoso di cure ma che pesa 200 chili. Impossibile per il 118 provvedere. La barella non esce di casa nè può andare sulle scale. Ecco che ci hanno pensato i pompieri ...

Un paziente bisognoso di cure ma che pesa 200 chili. Impossibile per il 118 provvedere. La barella non esce di casa nè può andare sulle scale. Ecco che ci hanno pensato i pompieri ...