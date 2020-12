Pattinaggio artistico: Kamila Valieva trionfa alla quinta tappa della Coppa Di Russia 2020, seconda Tsibinova (Di domenica 6 dicembre 2020) Prosegue la scalinata verso l’Olimpo di Kamila Valieva. La fuoriclasse di Kazan ha infatti dominato anche il programma libero alla quinta tappa della Coppa Di Russia 2020, competizione interna di Pattinaggio di figura in fase di svolgimento alla MegaSport Arena di Mosca, mostrando dei passi in avanti significativi rispetto alla prima uscita stagionale. La Campionessa Mondiale Junior in carica, risultando più a suo agio nelle comunque complicatissime musiche del “Bolero“ di Ravel, ha impreziosito il suo layout atterrando due quadrupli toeloop di pregevole fattura, uno combinato con il doppio toeloop, entrambi elevatissimi ed eseguiti con le braccia sopra la testa in fase di rotazione. ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Prosegue la scalinata verso l’Olimpo di. La fuoriclasse di Kazan ha infatti dominato anche il programma liberoDi, competizione interna didi figura in fase di svolgimentoMegaSport Arena di Mosca, mostrando dei passi in avanti significativi rispettoprima uscita stagionale. La Campionessa Mondiale Junior in carica, risultando più a suo agio nelle comunque complicatissime musiche del “Bolero“ di Ravel, ha impreziosito il suo layout atterrando due quadrupli toeloop di pregevole fattura, uno combinato con il doppio toeloop, entrambi elevatissimi ed eseguiti con le braccia sopra la testa in fase di rotazione. ...

tearglow : Per chi se lo sta chiedendo sunghoon ha vinto dei premi, se non sbaglio, nel pattinaggio artistico - lucihwar : @rjcosmos Faceva pattinaggio artistico prima di entrare in agenzia - zazoomblog : Pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann in testa dopo lo short alla terza tappa del Gran Premio Italia Tornaghi in… - zazoomblog : Pattinaggio artistico: Kamila Valieva ecco il triplo axel! La fuoriclasse domina la short alla quinta tappa della C… - moonIight95 : pattinaggio artistico su palco senza pattini -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann in testa dopo lo short alla terza tappa del Gran Premio Italia, Tornaghi insegue OA Sport Gran Premio Italia, a Trento seconda piazza provvisoria per Carolina Moscheni e Francesco Fioretti

Esordio stagionale convincente per Carolina Moscheni che, in occasione della terza tappa del Gran Premio Italia di pattinaggio artistico, ha presentato diverse novità. Al Palaghiaccio di Trento la 24e ...

Posts tagged with "carolina kostner"

con Sagester Carolina Kostner lancia la sua prima collezione moda Carolina Kostner dal pattinaggio sul ghiaccio al fashion con Icenonice, la sua prima linea di abbigliamento che v ...

Esordio stagionale convincente per Carolina Moscheni che, in occasione della terza tappa del Gran Premio Italia di pattinaggio artistico, ha presentato diverse novità. Al Palaghiaccio di Trento la 24e ...con Sagester Carolina Kostner lancia la sua prima collezione moda Carolina Kostner dal pattinaggio sul ghiaccio al fashion con Icenonice, la sua prima linea di abbigliamento che v ...