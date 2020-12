Patrizia De Blanck il racconto choc a Verissimo quando parla della mamma (Di domenica 6 dicembre 2020) La contessa Patrizia De Blanck dopo la sua avventura al “GF Vip” è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ha ripercorso tutta la sua vita, tra passioni e grandi dolori. «Ho avuto una vita molto tosta Da piccola non ho ricevuto coccole, sono stata messa in collegio a 7-8 anni. Mia madre era una donna bellissima, che si eccitava solo con il potere. A lei piacevano solo gli uomini di potere. quando ho iniziato a diventare bella, mia madre ha iniziato a vedermi come una competitor. Per andare via di casa, mi sono sposata con Anthony. Mia madre l’ho amata dopo. Era una donna dei suoi tempi. quando l’ho vista prima di morire, che stava con i pugnetti chiusi nel letto, le volevo dire tutto quello che non le avevo detto. Lei non voleva più vivere, mi ha chiesto di ucciderla, ma io ovviamente non volevo. Abbiamo ... Leggi su people24.myblog (Di domenica 6 dicembre 2020) La contessaDedopo la sua avventura al “GF Vip” è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ha ripercorso tutta la sua vita, tra passioni e grandi dolori. «Ho avuto una vita molto tosta Da piccola non ho ricevuto coccole, sono stata messa in collegio a 7-8 anni. Mia madre era una donna bellissima, che si eccitava solo con il potere. A lei piacevano solo gli uomini di potere.ho iniziato a diventare bella, mia madre ha iniziato a vedermi come una competitor. Per andare via di casa, mi sono sposata con Anthony. Mia madre l’ho amata dopo. Era una donna dei suoi tempi.l’ho vista prima di morire, che stava con i pugnetti chiusi nel letto, le volevo dire tutto quello che non le avevo detto. Lei non voleva più vivere, mi ha chiesto di ucciderla, ma io ovviamente non volevo. Abbiamo ...

