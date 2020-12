Parma-Benevento 0-0: poche occasioni, tanta noia (Di domenica 6 dicembre 2020) Parma-Benevento è anche la sfida tra Liverani e Inzaghi, due dei giovani allenatori più preparati della nuova leva di tecnici italiani. LA PARTITA IN DIRETTA Parma... Leggi su ilmattino (Di domenica 6 dicembre 2020)è anche la sfida tra Liverani e Inzaghi, due dei giovani allenatori più preparati della nuova leva di tecnici italiani. LA PARTITA IN DIRETTA...

CB_Ignoranza : Roma-Sassuolo 0-0 Parma-Benevento 0-0 Udinese-Atalanta Rinviata Lockdown in corso. Piove/nevica in tutta italia.… - khoirulwarisin_ : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA Roma 0-0 Sassuolo Parma 0-0 Benevento Hellas Verona 1-1 Cagliari - 80yeye80 : RT @CB_Ignoranza: Roma-Sassuolo 0-0 Parma-Benevento 0-0 Udinese-Atalanta Rinviata Lockdown in corso. Piove/nevica in tutta italia. STI… - Fillix9 : RT @Ma_Do_Sd: Incredibile come ogni 2-3 settimane ci siano decisioni clamorose contro Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Fior… - SfoglioSport : Calcio :Serie A, Roma-Sassuolo 0-0 [SFOGLIOSPORT ] - Gli altri risultati della Serie A. Roma-Sassuolo 0-0, Parma-Benevento 0-0. -