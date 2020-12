Parigi, alla manifestazione contro la legge sulla sicurezza scoppiano scontri e violenze: “Ecco perché protestiamo” (Di domenica 6 dicembre 2020) di Fabio Bolzonar da Parigi – Poco prima delle 14, le vie intorno a Porte des Lilas, luogo di partenza della manifestazione contro la legge per la sicurezza voluta dal governo Macron, sono già affollate. È un mosaico di sigle, striscioni e colori. Fra loro, ci sono i sindacati, per lo più la CGT, l’equivalente dell’ Italiana CGIL, c’è SOS Racisme, un’organizzazione contro le discriminazioni nata negli anni Ottanta su iniziativa di alcuni membri del Partito Socialista, oggi completamente assente dal corteo, c’è Solidarieté, una nota associazione umanitaria, oltre ad una miriade di gruppi della sinistra più o meno radicale e anarchica. Guardandomi intorno, mi chiedo perché la stampa si concentri sempre nel descrivere le violenze che accompagnano le ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020) di Fabio Bolzonar da– Poco prima delle 14, le vie intorno a Porte des Lilas, luogo di partenza dellalaper lavoluta dal governo Macron, sono già affollate. È un mosaico di sigle, striscioni e colori. Fra loro, ci sono i sindacati, per lo più la CGT, l’equivalente dell’ Italiana CGIL, c’è SOS Racisme, un’organizzazionele discriminazioni nata negli anni Ottanta su iniziativa di alcuni membri del Partito Socialista, oggi completamente assente dal corteo, c’è Solidarieté, una nota associazione umanitaria, oltre ad una miriade di gruppi della sinistra più o meno radicale e anarchica. Guardandomi intorno, mi chiedola stampa si concentri sempre nel descrivere leche accompagnano le ...

Domenico1oo777 : RT @juventibus: ??Poteva tornare alla Juve, ora fa le fortune del Psg: con quello pazzesco di ieri per Moise Kean sono 5 gol in 7 gare in Li… - AlessandraCicc6 : RT @migliaccio31: Nasce oggi in Francia 5 Dicembre del 1841 Jan Frederic Bazille, il quale va alla ricerca di nuovi valori della visione, p… - AnnaCountessK : RT @migliaccio31: Nasce oggi in Francia 5 Dicembre del 1841 Jan Frederic Bazille, il quale va alla ricerca di nuovi valori della visione, p… - juventibus : ??Poteva tornare alla Juve, ora fa le fortune del Psg: con quello pazzesco di ieri per Moise Kean sono 5 gol in 7 ga… - subject2change_ : Sto sopperendo alla mia mancanza di viaggi giocando a Bratz Rock Angelz. Me le ricordavo più grandi e affollate Lon… -