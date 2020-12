Panaro esondato a Modena, centinaia di sfollati: la situazione (Di domenica 6 dicembre 2020) Alluvione Modena Panaro esondato. E’ ancora critica la situazione nel Modenese, in Emilia-Romagna, dove nella notte il fiume Panaro ha rotto gli argini a seguito delle annunciate forti piogge. Al momento è in corso l’evacuazione di 60 famiglie a Castelfranco Emilia: la Protezione Civile sta provvedendo al trasferimento delle persone in centri di accoglienza separati, Covid e non. La situazione aggiornata alle ore 14:30. ARTICOLO Incidente in tangenziale a Milano, famiglia distrutta: morte madre e figlia, gravi padre e 2 ragazzi Alluvione Modena Panaro esondato: in corso l’evacuazione di 60 famiglie a Castelfranco Emilia In seguito alla rottura di una parte di argine tra Gaggio e Bagazzano, a Castelfranco Emilia, la Protezione Civile ... Leggi su urbanpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Alluvione. E’ ancora critica lanel Modenese, in Emilia-Romagna, dove nella notte il fiumeha rotto gli argini a seguito delle annunciate forti piogge. Al momento è in corso l’evacuazione di 60 famiglie a Castelfranco Emilia: la Protezione Civile sta provvedendo al trasferimento delle persone in centri di accoglienza separati, Covid e non. Laaggiornata alle ore 14:30. ARTICOLO Incidente in tangenziale a Milano, famiglia distrutta: morte madre e figlia, gravi padre e 2 ragazzi Alluvione: in corso l’evacuazione di 60 famiglie a Castelfranco Emilia In seguito alla rottura di una parte di argine tra Gaggio e Bagazzano, a Castelfranco Emilia, la Protezione Civile ...

repubblica : Maltempo, esondato il Panaro. Disagi in tutta Italia, Zaia: 'Non andate nel Bellunese' [aggiornamento delle 14:33] - Tg3web : Il maltempo, la situazione più critica nel Modenese, in particolare vicino a Castelfranco Emilia. Il Panaro è esond… - Lucia05149332 : RT @Tg3web: Il maltempo, la situazione più critica nel Modenese, in particolare vicino a Castelfranco Emilia. Il Panaro è esondato https://… - albertocaldana : RT @Tg3web: Il maltempo, la situazione più critica nel Modenese, in particolare vicino a Castelfranco Emilia. Il Panaro è esondato https://… - Open_gol : Il Panaro è esondato. Il fiume ha rotto gli argini questa mattina nel territorio comunale di Castelfranco Emilia, v… -