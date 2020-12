Orsato premiato come miglior arbitro mondiale del 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) È Daniele Orsato il miglior arbitro mondiale del 2020. Almeno secondo l’IFFHS Internationa federation of football – history & statistics. I riconoscimenti sono stati assegnati per il calcio maschile e il calcio femminile. Tra le donne, ovviamente miglior fischietto è stata Stephanie Frappart. Sono stati scelti anche il miglior giocatore (Lewandowski), il miglior portiere (Neuer), il miglior playmaker (De Bruyne), il miglior tecnico delle Nazionali (Deschamps), il miglior allenatore di club (Flick). Nella formazione top 11 maschile la Serie A è quasi del tutto ignorata. L’unico rappresentante è Ronaldo. Oltre a Orsato che però non gioca. Ecco la formazione: Neuer, Alexander Arnold, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) È Danieleildel. Almeno secondo l’IFFHS Internationa federation of football – history & statistics. I riconoscimenti sono stati assegnati per il calcio maschile e il calcio femminile. Tra le donne, ovviamentefischietto è stata Stephanie Frappart. Sono stati scelti anche ilgiocatore (Lewandowski), ilportiere (Neuer), ilplaymaker (De Bruyne), iltecnico delle Nazionali (Deschamps), ilallenatore di club (Flick). Nella formazione top 11 maschile la Serie A è quasi del tutto ignorata. L’unico rappresentante è Ronaldo. Oltre ache però non gioca. Ecco la formazione: Neuer, Alexander Arnold, ...

napolista : Orsato premiato come miglior arbitro mondiale del 2020 I riconoscimenti dell’IFFHS. Nella formazione top 11 maschi… - ForzAzzurri1926 : CLAMOROSO, L'HANNO ANCHE PREMIATO E' LUI IL MIGLIORE DEL MONDO, MA LA VERITA' E' UN'ALTRA. TIFOSI DEL NAPOLI FURIOS… - AndreaPintore5 : @rajonee09 @mikelelomb Ieri Orsato premiato come miglior arbitro al mondo del 2020????e no, non è uno scherzo.. - laziopress : - sportface2016 : Prestigioso riconoscimento per l'arbitro #Orsato -