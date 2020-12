Oroscopo di Paolo Fox dal 7 al 13 dicembre | previsioni della settimana

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 6 dicembre 2020) Quali saranno lediFox per questa nuova? Lo vediamo insieme considerato comunque che la fortuna girerà sopratutto per Scorpione, Sagittario, Capricorno e Pesci, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque. Ariete Stai per vivere una vera e propria rivoluzione nella tua vita sentimentale. In te non è mai mancata la voglia di amare, ma adesso sarà molto forte. Anzi, ci potrebbero essere anche dei momenti di grande passione. Una gran cosa considerato che negli ultimi mesi le coppie avevano avuto qualche difficoltà. Toro Avrai Venere in opposizione e questo mette in bilico il tuo cuore. Nelle coppie non sono mancati litigi inerenti a proprietà e alla casa ed entro fine anno bisognerà fare una scelta importante. Nel mondo del lavoro hai fatto degli investimenti non buonissimi. Ti consigliamo di ...