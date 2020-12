Ornella Muti: tutti pazzi per lei. Per la sua bellezza il tempo si è decisamente fermato [FOTO] (Di domenica 6 dicembre 2020) Ornella Muti è una grande attrice che proprio di recente ha lasciato un’intervista che ha commosso tutti a Serena Bortone. L’attrice, oggi 65enne, si è lasciata andare ad argomenti privati e confidenze interessanti che hanno spezzato il cuore del pubblico, mostrando la sua grande sensibilità e il suo grande animo. La donna ha detto che è stata molto male per il dolore provato dalla figlia Carolina, rimasta vedova, per via di una grave malattia del compagno. Proprio quella frattura, quel dolore le ha però permesso di riscoprire il ruolo fondamentale della famiglia. Parlare di dolori privati non è mai facile e soprattutto condividerli con il grande pubblico è ancora più complicato. La donna però ha trovato la forza di dire che sono proprio i nipoti a farla proseguire nel suo percorso. credit: Rai Inoltre Ornella ... Leggi su virali.video (Di domenica 6 dicembre 2020)è una grande attrice che proprio di recente ha lasciato un’intervista che ha commossoa Serena Bortone. L’attrice, oggi 65enne, si è lasciata andare ad argomenti privati e confidenze interessanti che hanno spezzato il cuore del pubblico, mostrando la sua grande sensibilità e il suo grande animo. La donna ha detto che è stata molto male per il dolore provato dalla figlia Carolina, rimasta vedova, per via di una grave malattia del compagno. Proprio quella frattura, quel dolore le ha però permesso di riscoprire il ruolo fondamentale della famiglia. Parlare di dolori privati non è mai facile e soprattutto condividerli con il grande pubblico è ancora più complicato. La donna però ha trovato la forza di dire che sono proprio i nipoti a farla proseguire nel suo percorso. credit: Rai Inoltre...

carotusilgato : Ornella Muti - anaanitaana49 : RT @scritticostieri: Ornella Muti modella a 64 anni, scende in passerella a sorpresa a Parigi (insieme a Dita Von Teese) - scritticostieri : Ornella Muti modella a 64 anni, scende in passerella a sorpresa a Parigi (insieme a Dita Von Teese) - scritticostieri : Ornella Muti modella a 64 anni, scende in passerella a sorpresa a Parigi (insieme a Dita Von Teese) - scritticostieri : Ornella Muti modella a 64 anni, scende in passerella a sorpresa a Parigi (insieme a Dita Von Teese) -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Muti Ornella Muti e Naike vanno dal "penettiere". Cosa sforna solo per loro... Il Tempo Naike Rivelli: lo yoga svestita nella neve fa sciogliere i cuori dei suoi ammiratori

L'insolita Naike Rivelli è sempre al centro dell'attenzione per i suoi contenuti pubblicati sui social network. Infatti, anche questa volta, la figlia ...

A Bellocchio e Ornella Muti il Globo d'Oro alla carriera

A Marco Bellocchio e Ornella Muti i Globi d'Oro alla carriera, riconoscimento assegnato ogni anno dall'Associazione Stampa Estera in Italia, di cui fanno parte 500 giornalisti. "Le vite degli altri" d ...

L'insolita Naike Rivelli è sempre al centro dell'attenzione per i suoi contenuti pubblicati sui social network. Infatti, anche questa volta, la figlia ...A Marco Bellocchio e Ornella Muti i Globi d'Oro alla carriera, riconoscimento assegnato ogni anno dall'Associazione Stampa Estera in Italia, di cui fanno parte 500 giornalisti. "Le vite degli altri" d ...