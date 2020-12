Oggi niente sci alpino: nuova data, programma e tv a Santa Caterina. Incerto il recupero di St. Moritz (Di domenica 6 dicembre 2020) Domenica senza gare per gli appassionati dello sci alpino. Doveva essere uno spettacolare 6 dicembre per tutti gli amanti del Circo Bianco e invece sono saltati entrambi gli eventi in programma: il SuperG femminile di St. Moritz è stato cancellato a causa del rischio valanghe in Alta Engadina (era già stato annullato il SuperG di ieri per la fitta nevicata che si era abbattuta sulla località svizzera negli ultimi giorni); il gigante maschile di Santa Caterina Valfurva è invece stato rinviato a domani (lunedì 7 dicembre, Sant’Ambrogio è festa in diverse località del Nord) perché Oggi le temperature si sono alzate, la neve si è trasformata in piOggia e ha compattato il manto, rendendo inutile il lavoro dei gatti e costringendo gli organizzatori al posticipo ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Domenica senza gare per gli appassionati dello sci. Doveva essere uno spettacolare 6 dicembre per tutti gli amanti del Circo Bianco e invece sono saltati entrambi gli eventi in: il SuperG femminile di St.è stato cancellato a causa del rischio valanghe in Alta Engadina (era già stato annullato il SuperG di ieri per la fitta nevicata che si era abbattuta sulla località svizzera negli ultimi giorni); il gigante maschile diValfurva è invece stato rinviato a domani (lunedì 7 dicembre, Sant’Ambrogio è festa in diverse località del Nord) perchéle temperature si sono alzate, la neve si è trasformata in pia e ha compattato il manto, rendendo inutile il lavoro dei gatti e costringendo gli organizzatori al posticipo ...

Giorgiolaporta : #Conte e 6 ministri indagati e da bravi servi non ne parlate; censurata inchiesta de #LeIene su scorta alla fidanza… - NetflixIT : Aspettate che controlliamo… niente, neanche oggi abbiamo superato il finale di Suburra. - zarrystini : oggi un po’ una giornata di merda voglio non vedere o sentire nessuno, stare tutto il giorno a letto e niente speri… - luky_s_world : Oggi non me ne frega niente se piove o ci sarà il sole. Non ho intenzione di restare in casa a deprimermi. Farò una… - juansheart : oggi voglio fare la ricotta sul divano , senza far niente tutto il giorno a suon di musica natalizia e cioccolata calda -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi niente Libertas ancora ferma per il Covid, oggi niente sfida con Cuneo:"Ma dateci una mano" CiaoComo Beautiful anticipazioni oggi 6 Dicembre: Douglas non ha bei ricordi di suo padre Thomas

Leggiamo insieme le anticipazioni di Beautiful del giorno 6 Dicembre, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 in prima tv alle 13:40 dal ...

Salvini e il non libro con le pagine bianche, il più venduto su Amazon, scherzo o trucco di promozione?

Salvini e il non libro con le pagine bianche, il più venduto su Amazon, scherzo o trucco di promozione? Costa 6,99 euro ma non c'è scritto proprio nulla.

Leggiamo insieme le anticipazioni di Beautiful del giorno 6 Dicembre, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 in prima tv alle 13:40 dal ...Salvini e il non libro con le pagine bianche, il più venduto su Amazon, scherzo o trucco di promozione? Costa 6,99 euro ma non c'è scritto proprio nulla.